Calcio: Marco Mancuso al Cagliari, visite mediche a Roma

CAGLIARI, 18 AGO - Il passaggio al Cagliari non è ancora ufficiale, ma Marco Mancosu, centrocampista sardo lo scorso anno alla Spal, sta già effettuando le visite mediche a Roma per mettersi subito, forse già da questo pomeriggio, a disposizione del mister Fabio Liverani. Classe 1988, nel campionato 2021-22 ha raccolto 35 presenze e realizzato sei reti. Aveva esordito in serie A con il Cagliari nella stagione 2006-2007 realizzando tra l'altro un gol. Poi un lungo girovagare tra Rimini, Empoli, Siracusa, Benevento, Casertana. Sino alla definitiva consacrazione a Lecce. Quindi la stagione a Ferrara e ora il ritorno a Cagliari.

