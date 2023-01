Milano, 26 gen. - "Skriniar può partire a gennaio? No, veramente ragazzi. Non ho niente da dire. Nessuna risposta al suo agente? No, oggi no...". Così l'amministratore delegato dell'Inter Giuseppe Marotta a Milano, all'uscita dell'Assemblea della Lega Serie A, in merito alle dichiarazioni di Roberto Sistici, agente di Milan Skriniar, che ha definitivamente escluso un rinnovo coi nerazzurri da parte del proprio assistito.

