Calcio: Mbappé giocatore più prezioso al mondo, vale 210 mln, seguono Haaland e Bellingham

Roma, 25 gen. La superstar del Psg e della Francia Kylian Mbappé è il giocatore più prezioso al mondo con un valore di 210 milioni di euro, 32 milioni di euro in più rispetto a Erling Haaland attaccante del Man City, secondo le ultime valutazioni dei giocatori di Football Benchmark. Jude Bellingham con 147 milioni di euro è il terzo giocatore con il valore più alto e il primo giocatore sotto i 21 anni. Osservando i maggiori aumenti di valore dei giocatori dall'ottobre 2022, il Barcellona e lo spagnolo Gavi sono in cima alla lista con un aumento di valore di 51 milioni di euro (70%) a 123 milioni di euro. Il ritorno in forma dell'attaccante del Manchester United e dell'Inghilterra Marcus Rashford ha visto il suo valore aumentare di 28 milioni di euro (48%) ed è il settimo giocatore con la percentuale più alta in termini di aumento di valore.

Quarto con un valore di 146 milioni l'attaccante del Real Madrid Vinicius Junior seguito da Phil Foden del City con un valore di 139 mln. Il team di Football Benchmark commenta che "la dice lunga su una tendenza nel calcio moderno che tutti e 10 i giocatori più preziosi del mondo abbiano meno di 25 anni". Seguono infatti i nomi di Jamal Musiala, Gavi, Federico Valverde e Bukayo Saka, tutti nuovi arrivati ​​nella top 10 da luglio, in sostituzione di Harry Kane, Bruno Fernandes, Trent Alexander-Arnold e Mason Mount. Guardando i campionati da cui provengono i giocatori, La Liga è il campionato con il maggior numero di giocatori nella top 10 (4), seguito dalla Premier League inglese (3), dalla Bundesliga tedesca (2) e dalla Ligue 1 (1). “Il primo giocatore di Serie A nella nostra classifica è l'ala sinistra del Milan Rafael Leão, al 21° posto”, afferma Football Benchmark che sottolinea anche che “l'ultimo elenco, ottobre 2022, comprendeva sette giocatori per un valore superiore a 100 milioni di euro; quel numero è salito a nove questa volta. Cinque dei primi 10 giocatori Under 21 di maggior valore al mondo giocano nella Bundesliga tedesca.

Il Manchester City continua a guidare la classifica dei club per valore rosa, il Chelsea, attivo nel calciomercato, è salito al terzo posto in classifica per valore, se non terzo in Premier League per prestazione. “Il predominio della massima serie inglese è evidente in quanto tutti i cosiddetti 'Big Six' sono tra le squadre più preziose al mondo. Lo scorso ottobre, l'unico club con un valore della squadra superiore a 1 miliardo di euro era il Manchester City, mentre l'elenco attuale conta sei squadre che hanno superato questa soglia importante", sottolinea Football Benchmark e sono City, Liverpool, Chelsea, Bayern Monaco, Barcellona e Psg con il Real Madrid che si ferma a 951 mln.

