Calcio: mercato Juve, per i bookie si avvicina Milinkovic, McKennie può lasciare già a gennaio

Torino, 11 gen. - La Juventus sta viaggiando a ritmi altissimi: otto vittorie di fila senza subire reti e il secondo posto ritrovato proprio alla vigilia del confronto contro il Napoli capolista. Numeri che fanno ben sperare Massimiliano Allegri per la seconda parte di stagione, ma il tecnico livornese non disdegnerebbe qualche innesto, soprattutto in mezzo al campo, dove il sogno resta sempre Sergej Milinkovic-Savic, ancora lontano dal rinnovo con la Lazio.

Un cambio di maglia del “Sergente” durante il mercato invernale si gioca a 3,50 su Snai, quota che scende invece a 2,25 per Joakim Maehle, un'alternativa sulle fasce che sarebbe utilissima in casa Juve per un calciatore non ritenuto più indispensabile da Gasperini a Bergamo.

Sul fronte partenze invece è sempre più vicino l'addio di Weston McKennie, seguito da diversi club di Premier League. La cessione dello statunitense - entro il 31 gennaio - vale 2 volte la posta, riporta Agipronews, mentre la partenza di Daniele Rugani, sempre più ai margini del progetto e in scadenza di contratto a giugno, è offerta a 2,50.

