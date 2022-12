Calcio: mercato, Monza vicino all'acquisto di Brekalo dal Wolfsburg

Monza, 28 dic. - Rinforzare la trequarti per il 3-4-2-1 di Palladino. È questo l'obiettivo del mercato di gennaio per il Monza che, a pochi giorni dall'apertura ufficiale della sessione invernale, è vicino ad un acquisto in quella posizione del campo. Si tratta di Josip Brekalo, trequartista classe 1998 del Wolfsburg che lo scorso anno ha indossato la maglia del Torino. Secondo Sky Sport il croato è ormai ad un passo e l'operazione dovrebbe essere definita a inizio gennaio, quando Galliani rientrerà delle vacanze. Brekalo, in scadenza di contratto con il Wolfsburg a giugno, si trasferirà a titolo definitivo. Dopo il mancato riscatto da parte del Torino al termine della scorsa stagione su espressa volontà del giocatore, Brekalo è rientrato al Wolfsburg dove ha trovato poco spazio. Ai margini della rosa di Niko Kovac, il croato ha giocato soltanto 313 minuti nella prima metà di campionato. Adesso il probabile ritorno in Italia: in Serie A vanta 32 presenze con 7 gol e 2 assist.

