Milano, 6 ago. - Nell'amichevole in programma questa sera contro il Vicenza, il Milan scenderà in campo con il lutto al braccio per onorare la memoria di Villiam Vecchi, storico preparatore dei portieri rossonero venuto a mancare lo scorso 3 agosto. Prima del match verrà anche osservato un minuto di silenzio.

