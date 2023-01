Milano, 25 gen. - Gli esami strumentali a cui è stato sottoposto il difensore del Milan Fikayo Tomori hanno evidenziato la lesione di un muscolo rotatore dell'anca sinistra. Il 25enne inglese sarà rivalutato tra 7 giorni, ma quasi certamente non ci sarà per il derby del 5 febbraio. Buone notizie invece per Davide Calabria, che ha subito solo una botta, mentre Theo Hernandez è pronto a rientrare in gruppo

