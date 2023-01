Milano, 30 gen. - Tegola in casa Milan in vista del derby di domenica prossima. Il centrocampista Ismael Bennacer ha accusato un problema muscolare al bicipite femorale sinistro. Verranno ripetuti gli esami nei prossimi giorni per capire meglio l'entità dell'infortunio. Ad oggi, il 25enne algerino rischia fortemente di saltare il match contro l'Inter.

