Milano, 31 gen. - "In merito all'articolo pubblicato in data odierna dal quotidiano La Gazzetta dello Sport dal titolo: 'Leão Milan rottura totale', AC Milan tiene a precisare che la trattativa con Rafael Leão non ha subito alcuna interruzione". Così su Twitter il Milan.

