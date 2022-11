Calcio: Milikovic-Savic diventa papà per la prima volta, è nata Irina

Roma, 17 nov. - Fiocco rosa per Sergej Milinkovic Savic. Il centrocampista della Lazio e la compagna Natalija sono diventati genitori: oggi è nata Irina, prima figlia del giocatore serbo, attualmente in ritiro con la nazionale in vista dei Mondiali. Subito dopo l'annuncio, la Federcalcio serba ha pubblicato un post di auguri sui social con una foto di Milinkovic Savic a torso nudo, coperto solo in parte da una maglia strappata. Insolita, ma non casuale visto che si tratta di una tradizione serba che risale a tantissimi anni fa.

Lo strappo della camicia al padre felice è una tradizione che risale a tempi lontani, quando i bambini non nascevano negli ospedali o cliniche, ma nelle case o dovunque si trovasse la donna in quel momento. Dopo il parto, il bambino doveva essere avvolto in un pezzo di stoffa per essere protetto, e per questo un capo di abbigliamento maschile veniva strappato. Un'usanza ancora in vita in Serbia per augurare felicità: si ritiene, inoltre, che coloro che partecipano allo strappo della camicia (o t-shirt), ricevano fortuna dall'uomo che è diventato padre e anche coloro che la strappano diventeranno papà.

