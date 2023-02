Calcio: Moggi a bordo campo Juve Primavera, procura Figc indaga

ROMA, 03 FEB - La Procura federale della Figc ha aperto un'indagine sulla presenza di Luciano Moggi, ex dg bianconero, a bordo campo della partita della Juve Primavera in casa del Napoli, il 14 gennaio scorso. Moggi non può accedere nel recinto di gioco di nessuna partita della federcalcio, in quanto radiato dopo Calciopoli. La Procura guidata da Giuseppe Chineè vuole accertare le responsabilita' di chi ha fatto entrare Moggi, e nei giorni scorsi ha gia' sentito Gianluca Pessotto, dirigente del settore giovanile della Juve.

