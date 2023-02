Calcio: Moggi, 'le plusvalenze le fanno tutti ma solo la Juve penalizzata'

Roma, 1 feb. - "Le plusvalenze le fanno tutti e non sono di per sé illecite ma l'unica società punita è stata la Juventus. Mi sembra ci sia qualcosa che non quadri". Così all'Adnkronos l'ex direttore generale della Juventus Luciano Moggi in merito ai 15 punti di penalizzazione inflitti alla società bianconera dalla Corte Federale d'Appello. "Non c'è dubbio che la Juve abbia operato male e in più essendo quotata in borsa è particolarmente sotto osservazione -aggiunge Moggi-, però in Serie A, senza plusvalenze, sarebbero fallite almeno 10 società ma non la Juventus perché ha alle spalle la solidità economica di Exor, che in pochi anni ha fatto due aumenti di capitale".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA