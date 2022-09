Monza, 21 set. - Risoluzione del contratto tra il Monza il difensore Andrea Ranocchia, reduce dal grave infortunio al perone che ne mette a rischio la stagione: "AC Monza comunica che Andrea Ranocchia e il Club hanno risolto consensualmente il contratto in data odierna. AC Monza ringrazia Ranocchia per questi mesi trascorsi insieme e gli augura il meglio per il futuro".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA