Calcio: Mourinho, 'con Smalling credo si arriverà al rinnovo'

Roma, 28 gen. - "Smalling sta giocando e lo sta facendo molto bene, è concentrato sulla Roma. E' molto professionale. La sua è una situazione aperta, non ho mai parlato con lui di questo argomento. Per lui è anche una situazione personale che deve risolvere col club, ma la mia convinzione personale è che lui voglia rimanere. Posso dire perché lo so, la società capisce la sua importanza, la sua professionalità e il suo rendimento. Sta giocando sempre da due anni senza alcun tipo di problema. Secondo me si può trovare un accordo". Lo dice l'allenatore della Roma José Mourinho, in conferenza stampa alla vigilia del match con il Napoli, in merito al rinnovo di Chris Smalling. "La Roma ha bisogno di lui e Chris non credo possa trovare un posto dove essere più felice. Credo si arriverà a una buona conclusione finale", aggiunge Mourinho.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA