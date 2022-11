Calcio: Mourinho, 'domani gioca Ibanez più altri 10, è intoccabile'

Roma, 8 nov. "L'unico giocatore che confermo domani che giocherà è Ibanez: domani Ibanez più 10. Non c'è niente su cui tornare. Ho detto già, domani è Ibanez più 10. La risposta è questa: rispetto per chi dal primo giorno in cui sono arrivato dà tutto quello che ha, anche in situazione di difficoltà. L'anno scorso abbiamo avuto un periodo in cui era l'unico difensore centrale, quest'anno a Siviglia pensavo fosse impossibile per lui giocare e ha giocato. Mette sempre la faccia. Quando vinciamo, vinciamo tutti. Quando perdiamo, perdiamo tutti. È intoccabile. Quello che mi aiuta è leggere pochissimo, al di là di Instagram in cui metto le ca.... Ibanez è intoccabile". Così il tecnico della Roma, Josè Mourinho alla vigilia della sfida con il Sassuolo sul difensore brasiliano Roger Ibanez che ha commesso l'errore che è costato il derby ai giallorossi.

