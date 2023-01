Calcio: Mourinho, 'Karsdorp fuori finché lo vuole lui, basta poco per tornare'

Roma, 28 gen. - "Karsdorp sarà fuori finché lui vorrà stare fuori. C'è bisogno di poco per tornare dentro. Ora è infortunato con un piccolo problema, ma di solito si allena normalmente con noi ed è così fin dal ritiro in Portogallo". Lo dice l'allenatore della Roma José Mourinho in merito alla situazione di Rik Karsdorp. "Qualcuno in questo processo è stato davvero bugiardo e ha lasciato anche una immagine negativa dell'allenatore e del club. Per Rick per essere una opzione ha bisogno di poche cose, dipende solo da lui", aggiunge Mourinho in conferenza stampa alla vigilia del match con il Napoli.

