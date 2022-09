Calcio: Mourinho, 'vorrei avere tre Pellegrini, il rigorista resta lui'

Roma, 14 set. - "E' un peccato che ce ne sia solo uno, ne vorrei tre di Lorenzo Pellegrini. Cerchiamo di dargli un ruolo dove si senta a suo agio. Lorenzo è il primo a sapere che da capitano la cosa più importante è essere a disposizione della squadra". Così l'allenatore della Roma José Mourinho sulla posizione in campo di Pellegrini.

Il capitano giallorosso, nonostante l'errore di Empoli, sarà ancora il rigorista. "Decidiamo sempre prima della partita, abbiamo una prima, una seconda e una terza scelta. Il calciatore deve sentire la fiducia e stare bene per tirare, in caso contrario dà l'opportunità a un altro compagno. Ogni partita c'è una prima scelta, nell'ultima partita era Pellegrini, domani sarà ancora lui", aggiunge il tecnico portoghese in conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League contro l'Hjk Helsinki.

