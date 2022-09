Roma, 14 set. - "Zaniolo domani gioca, non so se avrà i novanta minuti, ma sono sicuro che giocherà ad alto livello, visto che stava giocando molto bene quando si è infortunato". L'allenatore della Roma José Mourinho, in conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League contro l'Hjk Helsinki, annuncia il ritorno in campo di Nicolò Zaniolo dopo l'infortunio alla spalla. Il 23enne attaccante era stato convocato per il match di domenica a Empoli ma non era stato utilizzato dal tecnico portoghese.

