Calcio: Nations League, Mancini sceglie Gnonto in attacco con Raspadori

Budapest, 26 set. - L'Italia sfida l'Ungheria, prima nel gruppo 3 di Nations League con 10 punti (due in più rispetto agli azzurri), stasera alle 20.45 alla Puskas Arena di Budapest: in caso di successo, la Nazionale allenata da Mancini si qualificherebbe alle Final Four di Nations League. Il ct azzurro sceglie Gnonto accanto a Raspadori nel 3-5-2. Questi gli 11 ufficiali.

Ungheria (3-4-2-1): Gulacsi; Orban, At. Szalai, Lang; Fiola, Schafer, Nagy, Kerkez; Szoboszlai, Gazdag; Ad. Szalai. All: Rossi.

Italia (3-5-2): Donnarumma; Toloi, Bonucci, Acerbi; Di Lorenzo, Barella, Jorginho, Cristante, Dimarco; Raspadori, Gnonto. All: Mancini.

