Calcio: Nazionale, Antonucci, Cortinovis, Di Pardo, Folorunsho e Giovane saltano stage

Firenze, 19 dic. - Prenderà il via domani a Coverciano lo stage dedicato ai calciatori di interesse nazionale, nuova tappa del percorso intrapreso nella passata stagione dalla Figc per agevolare la transizione dalle Nazionali Giovanili alla Nazionale maggiore e ampliare la base dei calciatori selezionabili. Domani e mercoledì mattina si raduneranno i calciatori di Serie B, mentre mercoledì pomeriggio e giovedì mattina sarà la volta dei calciatori tesserati per società di Serie A e che militano all'estero. Non potranno rispondere alla convocazione gli infortunati Mirko Antonucci (Cittadella), Samuel Giovane (Ascoli), Alessandro Cortinovis (Verona), Alessandro Di Pardo (Cagliari) e Michael Folorunsho (Bari). Si aggiungono invece all'elenco dei convocati Ibrahima Kader Ariel Bamba, centrocampista classe 2002 del Vitória Guimarães già chiamato da Mancini in occasione dello stage dello scorso maggio, e l'attaccante del Como Giuseppe Ambrosino

