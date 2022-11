Calcio: Nazionale femminile, forfait di Bonfantini, Greggi e Tortelli, convocate Merlo e Soffia

Firenze, 9 nov. - Procede a ritmo spedito la preparazione delle Azzurre in vista del doppio impegno amichevole con cui si chiuderà il 2022 della Nazionale Femminile. Dopo aver dedicato la giornata di ieri ai test atletici e all'allenamento congiunto con la selezione Under 23 di Nazzarena Grilli, questa mattina la squadra di Milena Bertolini ha sostenuto l'ultimo allenamento a Coverciano prima della partenza per Lignano Sabbiadoro, dove venerdì alle 17.30 (diretta su Rai 2) si disputerà il match con l'Austria, che precederà di quattro giorni la gara in programma a Belfast contro l'Irlanda del Nord.

In questi due impegni la Ct non potrà contare su Alice Tortelli, Agnese Bonfantini e Giada Greggi, costretta a saltare la sfida contro l'altra giallorossa - nonché capitana della selezione austriaca - Carina Wenninger. Le tre calciatrici sono infatti indisponibili e hanno già fatto rientro al club di appartenenza. Al loro posto la Ct ha convocato Beatrice Merlo e Angelica Soffia, che lasciano così il ritiro della Nazionale Under 23, attesa dalle amichevoli del 10 e 14 novembre contro Portogallo e Inghilterra che saranno trasmesse in diretta streaming sul sito della Figc

