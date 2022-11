Calcio: Nazionale, indisponibili Emerson e Toloi, convocato Parisi

Firenze, 13 nov. - "Constatata l'indisponibilità dei calciatori Rafael Toloi (Atalanta) ed Emerson Palmieri (West Ham), che sono stati esclusi dalla lista dei convocati a causa dei rispettivi infortuni, il Ct Roberto Mancini ha deciso di aggiungere al gruppo degli Azzurri Fabiano Parisi, difensore dell'Empoli che quindi non farà parte della Nazionale Under 21 per la quale era stato convocato venerdì scorso". Lo annuncia la Figc in una nota sul proprio sito ufficiale.

