Calcio: Nedved, 'Depay? Può giocare con Vlahovic o da esterno, è un nome che valutiamo'

Genova, 22 ago. - "Depay? Può giocare con Dusan o al suo posto, può giocare con Kean e fare l'esterno ma è uno dei nomi che valutiamo non il solo, come è normale sia". Il vice presidente della Juventus Pavel Nedved si esprime così sull'obiettivo di mercato Memphis Depay. "Non c'è necessità di accelerare i tempi, è sempre sbagliato. Bisogna valutare bene: vedendo formazione e infortuni stiamo valutando di entrare sul mercato", aggiunge Nedved a Dazn a pochi minuti del match del 'Ferraris' contro la Sampdoria.

