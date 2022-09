Calcio: Nicolato, 'buon primo tempo, poi siamo calati fisicamente'

Castel di Sangro, 26 set. -"Abbiamo fatto un buon primo tempo, poi siamo calati fisicamente anche perché nella prima partita abbiamo speso molto". Così il ct dell'Under 21, Paolo Nicolato, commenta il pari per 1-1 con i pari età del Giappone, nel match amichevole disputato a Castel di Sangro. "Fin quando la squadra sta bene, gioca a calcio: anche nella fase di qualificazione, pur segnando 19 gol in dieci partite, avremmo potuto fare di più -prosegue Nicolato-. Fino agli ultimi 30 metri ci siamo, poi dobbiamo fare dei correttivi. Ma queste sono le partite di cui avevamo bisogno, per confrontarci con avversarie di alto livello: l'importante è vivere oggi le difficoltà per essere pronti a giugno".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA