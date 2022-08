Calcio: obiettivo mondiale per le azzurre, 24 convocate per match con Moldova e Romania

Roma, 24 ago. - Vincere le ultime due gare del girone per conquistare il pass per il Mondiale che si disputerà tra un anno in Australia e Nuova Zelanda. È questa la missione della Nazionale Femminile, pronta a ripartire dopo l'Europeo e a riprendere il cammino interrotto a metà aprile con la vittoria in Svizzera che ha permesso alle Azzurre di conquistare il primo posto del girone ai danni delle elvetiche. Domenica l'Italia si radunerà a Coverciano per iniziare la preparazione in vista dei fondamentali impegni contro Moldova e Romania. Venerdì 2 settembre a Chisinau (ore 17.30 italiane, diretta su Rai 2) la squadra di Milena Bertolini affronterà le moldave, battute 3-0 nella gara d'andata disputata a Trieste, mentre martedì 6 settembre (ore 18.30, diretta su Rai Sport + HD) allo stadio ‘Paolo Mazza' di Ferrara arriverà la nazionale romena, superata 9 mesi fa con un rotondo 5-0.

Le Azzurre, insomma, hanno il destino nelle proprie mani: due vittorie garantirebbero la qualificazione diretta al torneo iridato, in caso contrario bisognerebbe guardare ai risultati della Svizzera, staccata di due punti e attesa dai match con Croazia e Moldova. Per questo doppio appuntamento la Ct Milena Bertolini ha deciso di puntare su 24 calciatrici: non faranno parte del gruppo le infortunate Sara Gama e Barbara Bonansea, la prima alle prese con un'infrazione al piatto tibiale della gamba destra, la seconda con una lesione dell'adduttore lungo della coscia destra, mentre dopo aver saltato la spedizione europea tornano nell'elenco delle convocate Soffia, Glionna, Greggi e Cantore. L'elenco delle convocate. Portieri: Francesca Durante (Inter), Laura Giuliani (Milan), Katja Schroffenegger (Fiorentina); Difensori: Elisa Bartoli (Roma), Valentina Bergamaschi (Milan), Lisa Boattin (Juventus), Lucia Di Guglielmo (Roma), Maria Luisa Filangeri (Sassuolo), Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (Roma), Angelica Soffia (Milan); Centrocampiste: Arianna Caruso (Juventus), Valentina Cernoia (Juventus), Aurora Galli (Everton), Manuela Giugliano (Roma), Giada Greggi (Roma), Martina Rosucci (Juventus), Flaminia Simonetti (Inter); Attaccanti: Agnese Bonfantini (Juventus), Sofia Cantore (Juventus), Valentina Giacinti (Roma), Cristiana Girelli (Juventus), Benedetta Glionna (Roma), Martina Piemonte (Milan).

