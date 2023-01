Calcio: Ounahi verso il Marsiglia, c'è un principio d'accordo con l'Angers

Marsiglia, 28 gen. - Il futuro di Azzedine Ounahi sarà ancora in Francia. Il centrocampista marocchino, tra i protagonisti assoluti al Mondiale in Qatar e cercato dal Napoli nelle scorse settimane, indosserà la maglia del Marsiglia. Come comunicato dall'Angers, i due club hanno trovato un principio d'accordo per il trasferimento. Sfumato l'obiettivo Ilic, trasferitosi al Torino, la squadra di Tudor ha accelerato per Ounahi e nelle prossime ore concluderà l'operazione con le visite mediche e la firma sul contratto. Classe 2000, nato in Marocco e trasferitosi in Francia nel 2018, Ounahi è salito alla ribalta grazie alle prestazioni al Mondiale. Il centrocampista è stato uno dei trascinatori della selezione di Regragui, quarta in Qatar. Arrivato all'Angers nel 2021, Ounahi ha giocato 48 partite con i bianconeri, 15 delle quali nella stagione in corso.

