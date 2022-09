Roma, 22 set. - A 39 anni Goran Pandev lascia ufficialmente il calcio giocato. Lo annuncia lo stesso attaccante macedone su Instagram. "Mi guardo indietro e non sembra ancora vero -scrive Pandev, autore di 101 gol in Serie A-. E' stato un viaggio incredibile. Tante emozioni. Le porto tutte dentro e so di condividerle con quanti mi hanno accompagnato lungo questo cammino”.

