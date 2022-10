Calcio: Pecchia, 'complimenti al Napoli e lavoro Spalletti sotto gli occhi di tutti'

Roma, 10 ott. "Il Napoli è quello di sempre, anche l'anno scorso giocava molto bene. Bisogna fare i complimenti a tutti perché pur cambiando e andando via giocatori di altissimo livello la squadra ha mantenuto il suo profilo. Il club con forza e il lavoro di Spalletti è sotto gli occhi di tutti". Lo ha detto Fabio Pecchia, allenatore del Parma in Serie B ed ex giocatore del Napoli sull prestazioni della squadra partenopea in campionato e Champions, a margine della consegna dei premi Scopigno e Pulici al Salone d'Onore del Coni.

