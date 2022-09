Calcio: Pedri, 'l'anno scorso è stata una stagione difficile, quest'anno possiamo vincere tutto'

Barcellona, 21 set. - "L'anno scorso è stata una stagione difficile personalmente e collettivamente, non è stata come avrei voluto. Quando arrivano gli infortuni ti chiedi tante cose, soprattutto come fare a migliorare... Ora lavoro molto sul fisico, devo ancora crescere, ma piano piano aggiungo piccole dosi nell'allenamento quotidiano". Così il centrocampista del Barcellona, Pedri, nel corso di un'intervista a 'Sport'.

"In partita invece devo entrare più in area, imparare a prendere sempre la decisione giusta, lavorare sodo per la squadra. Poi per esempio contro il Bayern ho fallito delle occasioni che non si possono perdonare. Al Barcellona c'è sempre pressione e anche in Nazionale, possiamo vincere tutto e lotteremo per farlo", aggiunge il 19enne spagnolo.

