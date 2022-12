Calcio: Pelé non risponde alla chemio, trasferito nel reparto cure palliative

San Paolo, 3 dic. - Pelé non risponde più alla chemioterapia ed è stato trasferito nel reparto delle curve palliative dell'ospedale 'Albert Einstein' di San Paolo in cui è ricoverato da martedì scorso. Lo riporta il quotidiano brasiliano 'Folha de Sao Paulo'. Il tre volte campione del mondo convive con un cancro all'intestino, che si è propagato a polmoni e fegato, che gli è stato diagnosticato l'anno scorso. L'ospedale che nei giorni scorsi ha rilasciato un comunicato in cui si affermava che Pelé, 82 anni, aveva "il pieno delle funzioni vitali", non ha voluto commentare l'indiscrezione.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA