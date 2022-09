Calcio: Percassi, 'contenti del primo posto ma l'obiettivo primario restano i 40 punti'

Bergamo, 30 set. - Speriamo di raggiungere il prima possibile i 40 punti, l'obiettivo primario rimane quello". Così Antonio Percassi, presidente dell'Atalanta, a margine della cerimonia dell'inaugurazione del busto di Cesare Bortolotti davanti l'Accademia Favini, sede del settore giovanile. "Abbiamo fatto molto bene ma ora arriva il difficile -sottolinea il numero uno del club orobico-, siamo pronti ad affrontare anche formazioni più importanti della nostra ma penso che faremo bene. Il primo posto in classifica credo che sia esagerato, ma siamo comunque molto contenti".

L'Atalanta continua con la sua politica volta ai giovani: "Ci sono ragazzi molto interessanti, come Scalvini, Okoli, e stanno già rispettando le nostre aspettative. Migliorano di partita in partita e posso dire che la nostra filosofia riguardo i giovani non cambierà mai: è una delle nostre forze, vogliamo crescere ancor di più". In chiusura Percassi commenta la stagione del suo club, dopo diversi anni senza impegni in Europa: "Riposare di più a volte serve, altre no perché si può prendere una partita come un allenamento importante. Non sarà semplice con il Mondiale di mezzo, è la prima volta che capita e bisognerà stare attenti".

