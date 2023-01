Milano, 28 gen. - "Abbiamo le risorse e le qualità necessarie per uscire da questo momento, la società sul mercato s'è espressa da tempo. Non ci voleva l'infortunio di Tomori, ma ci sta, giochiamo spesso. Stiamo bene così". Lo dice l'allenatore del Milan Stefano Pioli, in conferenza stampa alla vigilia del match con il Sassuolo, in merito al mercato della società rossonera.

