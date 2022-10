Calcio: Pioli, 'con Dinamo Zagabria quasi decisiva per passaggio a ottavi di Champions'

Zagabria, 24 ott. - "Abbiamo un'occasione, la squadra è brava a sfruttare le opportunità. La Dinamo è un'ottima squadra, in casa non perde da dicembre 2021. Ci attende una partita da Champions di alto livello, siamo pronti". Così l'allenatore del Milan Stefano Pioli alla vigilia della fondamentale trasferta di Champions League a Zagabria contro la Dinamo. "Dovremo stare attenti e lucidi nelle transizioni, sarà un aspetto importante della gara -aggiunge il tecnico rossonero a Sky Sport-. Servirà cura dei dettagli perché è una partita importante, quasi decisiva per il passaggio del turno. Abbiamo costruito la nostra identità nel tempo, dobbiamo giocare come sappiamo. Pioli parla poi dei singoli in particolare Ante Rebic e Brahim Diaz. "Ante è un grande giocatore, sta bene. I grandi giocatori sono fatti per queste partite, noi ne abbiamo più di uno. Abbiamo una grande squadra, ma i singoli possono decidere con le loro giocate. Diaz sta meglio, faremo un provino prepartita domattina in albergo. Speriamo possa essere della gara".

