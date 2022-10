Calcio: Pioli, 'dimostrare che sconfitta dell'andata con Chelsea è stata solo un episodio'

Milano, 10 ott. - "Dobbiamo dimostrare che la sconfitta dell'andata è stata solo un episodio e che non deve essere la normalità. Siamo rimasti delusi, siamo in grado di fare cose migliori. Domani sarà un'altra partita, ma dobbiamo imparare dagli errori. Giochiamo contro una squadra che, oltre alle sue qualità, ha approfittato dei nostri errori". Così l'allenatore del Milan Stefano Pioli in conferenza stampa alla vigilia del match con il Chelsea che la settimana scorsa ha sconfitto per 3-0 i rossoneri. "Non dobbiamo vivere nei dubbi e nelle preoccupazioni, la squadra deve giocare al proprio livello. Tecnico, tattico, di energia e mentale -aggiunge Pioli in conferenza stampa-. Serve questo per competere contro grandi avversari come Chelsea e Juve".

