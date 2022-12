Calcio: Pioli, 'Ibra ha un'intelligenza superiore e non si accontenta mai, così fa crescere gli altri'

Dubai, 20 dic. - "Credo che lui abbia un'intelligenza superiore e che si sia saputo calare in una realtà che non aveva mai vissuto prima. Quando Zlatan è arrivato, il Milan non era una squadra che si pensava potesse vincere il campionato. Lui ha avuto l'intelligenza di capire i modi e i tempi in cui intervenire, con durezza quando era il momento di essere duri ma anche con comprensione quando bisognava aiutare i compagni. Zlatan è solo positivo per noi. Lui non ha mai la pancia piena, questa è stata sempre la sua mentalità e la sua forza. Vuole sempre qualcosa in più da sé stesso e facendo così riesce sempre a pretendere qualcosa in più da chi gli sta vicino". L'allenatore del Milan Stefano Pioli esalta le qualità di leader di Zlatan Ibrahimovic, ormai prossimo al rientro in campo.

"Qualsiasi cosa farà, speriamo che tra poco possa tornare a giocare, cercherà di ottenere sempre il massimo e anche qualcosa in più perché è questa la sua mentalità -aggiunge Pioli a Sky Sport-. I campioni sono campioni nella testa, hanno l'ossessione di ottenere il massimo da qualsiasi cosa. Lui si sveglia la mattina per fare di tutto affinché possa ottenere il massimo dalla sua giornata in qualsiasi momento. Quando è focalizzato su una situazione, ci va dentro a cento all'ora e non si ferma fin quando non ha ottenuto il suo obiettivo".

