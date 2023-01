Calcio: Pioli, 'il momento difficile si supera con il lavoro e tornando a vincere'

Milano, 28 gen. - "Domani abbiamo un'opportunità, per superare questo momento serve compattezza e capacità di voltare pagina. Pensare troppo a quello che dovevamo fare non ci aiuterà domani, sappiamo di poter far meglio. Siamo contenti di tornare davanti ai nostri tifosi. Tocca a noi dimostrare di meritare il loro sostegno". Queste le parole dell'allenatore del Milan Stefano Pioli sul delicato momento della squadra rossonera.

"Nessuno deve pensare che i giocatori non vogliano superare il momento o che non ci mettano il cento per cento -aggiunge il tecnico parmigiano in conferenza stampa alla vigilia del match con il Sassuolo-. Ho sempre visto in loro grande attenzione e volontà. Il momento si supera lavorando e ovviamente tornando a vincere. Tutti i giocatori si devono sentire pronti per superare questo momento. È la prima volta che non vinciamo da cinque partite. Dopo l'allenamento deciderò gli undici da schierare".

"Nel gruppo non è cambiato nulla, c'è coesione e disponibilità, c'è qualche sorriso in meno, come è normale. C'è anche più attenzione al lavoro, ed è quello che vogliamo. È un gruppo consapevole, che sente il senso di dovere e rispetto per club e tifosi. Il Sassuolo è veloce, tecnico, può essere più o meno aggressivo. Dobbiamo stare attenti alle loro ripartenze", conclude Pioli.

