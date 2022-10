Calcio: Pioli, 'il rinnovo con il Milan è ciò che volevo, sono emozionato e felice'

Milano, 31 ott. - "Firmare il rinnovo con il Milan è sempre molto emozionante, è ciò che volevo e desideravo, ringrazio la proprietà per questa opportunità e l'area tecnica anche per la tempistica nella quale è stato fatto questo contratto. Sono molto felice, se possibile questa firma mi dà ancora più carica per portare avanti ciò che stiamo facendo". Lo dice l'allenatore del Milan Stefano Pioli dopo l'ufficialità del rinnovo con il club rossonero fino al 2025.

Pubblicità

"Mi piace credere in quello che faccio e quando sono entrato a Milanello, ho avvertito l'energia, il talento e la condivisione giuste per costruire qualcosa di importante -sottolinea Pioli ai canali social del Milan-. Quando alleni questa squadra, devi puntare a fare sempre il massimo e a vincere qualcosa. Il Milan è qualcosa che mi è entrato dentro. È con quella sensazione che vado al campo e che andiamo a San Siro. Grande emozione e grande responsabilità, ma sempre accompagnati da una grande energia. Sono felice di allenare il Milan e di stare con i nostri tifosi. Questo mi fa dare sempre il massimo per raggiungere i migliori risultati possibili”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA