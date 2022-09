Calcio: Pioli, 'inizio di stagione buono ma non eccellente, ora dobbiamo dare tutto'

Milano, 30 set. - "Abbiamo fatto un buon inizio di stagione ma non eccellente. Le prestazioni ci sono state, ma prestazioni e risultati devono andare di pari passo e non ci siamo sempre riusciti. In Champions abbiamo fatto meglio, ma ora concentriamoci sul campionato: questo troncone sarà molto importante". Così l'allenatore del Milan Stefano Pioli in conferenza stampa alla vigilia della trasferta di Empoli. "Giocheremo 12 partite in 44 giorni, ma non dovremo cambiare la nostra mentalità. Non mi piace quando sento che dobbiamo gestire le risorse. Dobbiamo andare in campo sempre e dare tutto", aggiunge il tecnico rossonero.

