Calcio: Pioli, 'non vogliamo arrenderci a una classifica che non ci piace, campionato è lungo'

Milano, 12 nov. - "Vincere vorrebbe dire tanto, soprattutto non rinunciare o arrendersi a una classifica che in questo momento non ci piace. Il campionato è lungo, ci sono possibilità per rientrare in corsa facendo partite al nostro livello. Ci sono tanti punti a disposizione, siamo solo a novembre. Il 2022 è stato molto positivo per noi, ma non ci dobbiamo fermare". Lo dice l'allenatore del Milan Stefano Pioli in conferenza stampa alla vigilia del match con la Fiorentina, sua ex squadra.

