Milano, 12 nov. - "Grandissimo rispetto per loro, ma dobbiamo rimanere concentrati sulla nostra prestazione. Noi possiamo determinarla e il più delle volte riusciamo a portare a casa un risultato positivo". Così l'allenatore del Milan Stefano Pioli in conferenza stampa alla vigilia del match con la Fiorentina, sua ex squadra.

