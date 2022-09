Calcio: Pioli, 'se giochiamo al nostro livello vinciamo anche in Europa'

Milano, 13 set. - "Sento parlare di differenza di livello tra Champions e Serie A, ma se giochiamo ai nostri livelli, se teniamo alto il nostro livello di prestazione allora non c'è partita. Se invece scendiamo di livello come prestazione, allora vinciamo anche in Europa. Dobbiamo essere lucidi, attenti e intensi". Così l'allenatore del Milan Stefano Pioli in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro la Dinamo Zagabria.

"È un'opportunità, stiamo bene e abbiamo preparato bene questa gara -aggiunge il tecnico rossonero-. Sappiamo le difficoltà che incontreremo, la Dinamo ha un gioco diretto, concreto ed efficace. Ci aspettiamo delle difficoltà ma dobbiamo giocare con le nostre idee, convinzioni e certezze, cercando di giocare il nostro miglior calcio".

