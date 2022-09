Calcio: Pioli, 'squadra sa come si vince, domani opportunità da sfruttare'

Salisburgo, 5 set. - "L'anno scorso di questi tempi molti di noi erano al debutto in Champions e ci poteva stare una certa insicurezza. Ora la squadra sa come ottenere un successo. Domani abbiamo un'opportunità da sfruttare, ma i nostri avversari sono ostici". Così l'allenatore del Milan, Stefano Pioli, in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro il Salisburgo.

"Abbiamo visto tutte le partite del Salisburgo, anche le amichevoli contro Ajax e Liverpool -prosegue Pioli-. Abbiamo preparato bene la partita, anche se il Salisburgo gioca un calcio molto moderno, con giocatori offensivi di qualità, di inserimento, giocano corto, giocano lungo. Dobbiamo affrontarli con rispetto e determinazione". Possibile rivedere gli stessi 11 del derby. "Sì, come no. Sono scelte che farò domattina nella rifinitura. Oggi mi sembrava che tutti stessero bene, è la cosa più importante. Le scelte per le rotazioni le avevo già preparate in precedenza, poi le partite mi diranno come interpretarle".

