Calcio: Plizzari, 'al di là dei primi minuti fatta una grande partita'

Pescara, 22 set. - "Tralasciando i primi minuti mi sento di dire che abbiamo fatto una grande partita. Non sembravamo mai in difficoltà, li siamo andati a prendere uomo su uomo e ce la siamo giocata". Così il portiere della nazionale italiana Under 21 Alessandro Plizzari, dopo la sconfitta per 2-0 in amichevole con l'Inghilterra.

Pubblicità

"Loro sono andati forte fin dall'inizio -aggiunge l'estremo difensore del Pescara ai microfoni di Rai Sport-. A questi livelli, certi errori, li paghi. Nel complesso, però, abbiamo fatto una buona gara, che ci servirà per preparare al meglio l'Europeo".

Sulla possibile contestazione che potrebbe subire domani, a San Siro, il suo ex compagno Donnarumma: "Gigio è un ragazzo fantastico e spero che domani riceva solo applausi, niente fischi".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA