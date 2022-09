Calcio: Pozzo, 'vorrei raggiungere di nuovo l'Europa'

Udine, 20 set. - "La base è sempre la stessa: la passione, la voglia di vincere e quella di divertirci partecipando alle competizioni europee. Non è semplice scalare questa montagna, ma io ci credo e continuerò a farlo ogni anno perché vorrei raggiungere di nuovo l'Europa come abbiamo fatto altre 11 volte per divertirci partecipando alle competizioni europee". Così il patron dell'Udinese Gianpaolo Pozzo commentando il grande inizio di stagione dei bianconeri, terzi in classifica a un punto dalle due capoliste Napoli e Atalanta. "Se negli ultimi anni non ce la abbiamo fatta, non è perché siamo degli sbandati, ma perché la Serie A è un campionato difficile, conosciamo il valore dei club metropolitani con fuoriclasse e bilanci più ricchi", aggiunge Pozzo a Udinese Tv.

