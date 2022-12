Calcio: Premi 'Paolo Rossi' e 'Paolo Rossi alla Memoria' assegnati a Palazzo Medici Riccardi

Firenze, 22 dic. - Si è svolta nella Sala Luca Giordano di Palazzo Medici Riccardi a Firenze, alla presenza del consigliere delegato allo Sport Nicola Armentano oltre a Federica Cappelletti, moglie del compianto Campione del Mondo del 1982, la cerimonia di attribuzione dei Premi "Paolo Rossi" e "Paolo Rossi alla Memoria".

Pubblicità

Il "Premio Paolo Rossi" è stato riservato ad atleti, associazioni, dirigenti o figure personalmente coinvolte per il loro impegno in ambito sportivo che si sono distinte per azioni e comportamenti lodevoli a sottolineare quanto la pratica sportiva possa davvero essere uno strumento di promozione di valori e principi utili alla comunità oltre che al benessere della persona mentre il "Premio alla Memoria Paolo Rossi" a coloro che si sono distinti per il loro impegno allo Sport interprentandone un'ispirazione e una guida per le generazioni future.

La scelta dei premiati è avvenuta tramite votazione da parte di una commissione composta da: Nicola Armentano, consigliere delegato allo Sport della Città Metropolitana di Firenze; Federica Cappelletti; Maria Paola Monaco, docente dell'Università degli Studi di Firenze; Simone Cardullo Coni Regione Toscana; Massimo Porciani e Alessio Focardi del Comitato Italiano Paralimpico; Piero Vannucci e Giovanpaolo Innocenti, Atleti Azzurri d'Italia; Paolo Allegretti e Ugo Ercoli, Veterani dello Sport Firenze, e Rosario Carubia dell'Ufficio Scolastico Provinciale.

Questo l'esito candidature Commissione esaminatrice. Premio Paolo Rossi, 1° Classificato: Montesport Montespertoli ASD (Comune di Montespertoli); 2° Classificati: Associazione Monsignor Giovanni Cavini (Comune di Empoli) Progetto Baskin (Comune di Borgo San Lorenzo); 3° Classificati: GS Scarperia 1920 (Comune di Scarperia e San Piero) Polisportiva Sieci (Comune di Pontassieve). Si riportano, in ordine le altre Associazioni e/o singoli cittadini che hanno ricevuto votazioni a seguito della candidatura da parte dei Comuni: Associazione ACSI Atletica Toscana (Comune di Montelupo), Lorenzo Ballini (Comune di Bagno a Ripoli), Marco Pisani (Comune di Bagno a Ripoli), Riccardo e Luigi Tozzi (Comune di Rignano sull'Arno), Rebecca Viviani (Comune di Empoli). “Premio Paolo Rossi alla Memoria” Sara Bartoli (San Casciano).

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA