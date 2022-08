Londra, 6 ago. - Mezzo passo falso per il Liverpool all'esordio in Premier League. I Reds non vanno oltre ad un pareggio per 2-2 in trasferta contro il Fulham. Al Craven Cottage i padroni di casa vanno due volte in vantaggio grazie a Mitrovic, a segno al 32' e al 72' su rigore ma vengono raggiunti in entrambe le occasioni da Darwin Nunez al 64' e da Salah all'81'.

