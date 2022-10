Leicester, 29 ott. - Il Manchester City torna momentaneamente in vetta alla Premier League. I Citizens si impongono 1-0 in trasferta sul campo del Leicester grazie al gol di De Bruyne al 49' nell'anticipo della 12/a giornata e salgono a quota 29 in classifica, un punto in più dell'Arsenal impegnato domani contro il Nottingham Forest.

