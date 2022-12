Calcio: presidente Psg punta gli occhi sulla star inglese Bellingham, 'straordinario'

Londra, 6 dic. Il presidente del Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaifi ha confermato che i campioni della Ligue 1 vorrebbero ingaggiare il centrocampista inglese Jude Bellingham. Il 19enne giocatore del Borussia Dortmund è stata una delle stelle della Coppa del Mondo di Qatar 2022, con una serie di big europee interessate ad ingaggiarlo. Bellingham ha segnato il primo gol dell'Inghilterra nel torneo nel 6-2 contro l'Iran nella fase a gironi, e ha prodotto un'altra magistrale prestazione a centrocampo nella vittoria degli ottavi di domenica contro il Senegal.

L'ex uomo del Birmingham City guida i suoi compagni di squadra per dribbling completati (sei) e possessi vinti (23) in Qatar, mentre solo Luke Shaw (72) ha migliorato il suo bottino di 48 passaggi. La sua abilità a tutto tondo lo ha visto pubblicizzato come un contendente per essere nominato il giovane giocatore del torneo, e Al-Khelaifi ha ammesso che vorrebbe portarlo ai campioni della Ligue 1.

"Giocatore straordinario, che giocatore", ha detto Al-Khelaifi a Sky News. "L'Inghilterra è fortunata ad averlo, ad essere onesti. È uno dei migliori giocatori del torneo. Incredibile: la sua prima Coppa del Mondo. È calmo e rilassato, fiducioso". Alla domanda se il Psg vuole acquistare Bellingham, Al-Khelaifi ha detto: "Tutti lo vogliono, non lo nascondo. È nel suo club e lo rispetto, quindi se vogliamo parlare con lui, parleremo prima al club". Bellingham sarà in campo sabato, quando l'Inghilterra affronterà la Francia in un gustoso quarto di finale.

