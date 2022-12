Calcio: Provedel, 'questa Lazio può fare ancora meglio, obiettivo Champions League'

Roma, 24 dic. - "Siamo una squadra che lavora molto. La Lazio ha tanto da dare, si è espressa bene fino ad oggi, ma può fare ancora meglio. Siamo guidati molto bene ma sono sicuro che abbiamo qualcosa dentro per poter fare qualcosa di speciale. Ognuno ha gestito la sosta a modo suo, c'è chi è andato in vacanza e chi è rimasto in famiglia come ho fatto io che ho un bimbo piccolo e ho cercato di stare il più possibile con lui. Ci è servito per ricaricare le pile e poi al rientro anche per poter lavorare quotidianamente, cosa che nella prima parte di stagione non è stata mai possibile, giocando praticamente ogni tre giorni". Lo dice il portiere della Lazio Ivan Provedel nel corso di un'intervista ai canali ufficiali della Lega Serie A.

Pubblicità

"Siamo carichi perché queste settimane di lavoro ci sono servite dal punto di vista dell'organizzazione e del collettivo. Arriviamo pronti e preparati alla prima col Lecce. Cercheremo di fare ancora meglio per rimanere nelle zone alte della classifica. Vogliamo arrivare il più in alto possibile, non ci poniamo limiti. Io non c'ero l'anno scorso, e i miei compagni sono arrivati quinti, quindi direi un piazzamento Champions", aggiunge Provedel.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA