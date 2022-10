Calcio: quote Champions, ultima chiamata per la Juve, Dinamo Zagabria-Milan prevale il 2

Roma, 24 ott. - La Juventus arriva alla penultima giornata della fase a gironi di Champions League in una situazione quasi disperata. Sono cinque le lunghezze che separano i bianconeri dalle prime due posizioni, occupate da Paris Saint Germain e Benfica, e con soli sei punti ancora disponibili gli uomini di Allegri sono obbligati al doppio successo per poter sperare in un clamoroso ribaltone; una missione complicata tanto che i betting analyst di Stanleybet.it vedono a 15 il passaggio del turno. Nella trasferta in Portogallo, poi, le quote favoriscono i padroni di casa, il cui successo si gioca a 1,98. Il 2 è alto a 3,70, mentre la quota del segno X è poco più in basso a 3,50. Il Goal si gioca a 1,73, contro il No Goal paga 2 volte la posta. Grande equilibrio invece tra Over, a 1,83, e Under a 1,86. Allegri pronto a puntare sulla coppia Vlahovic-Milik per scardinare la difesa del Benfica: un gol del croato a 3,25, mentre per il polacco la quota sale a 4,25.

Situazione complicata anche per il Milan, il quale però vede più vicine le prime della classe nonostante il terzo posto. Per i rossoneri il passaggio agli ottavi è basso a 1,55, e nella sfida in casa della Dinamo Zagabria le possibilità di successo sono alte: il 2 prevale a 1,82, mentre un successo dei croati vale 4,20 la posta. Poco più bassa su stanleybet.it la quota del segno X, che si attesta a 3,70. Avanti di poco il Goal, a 1,78, contro il No Goal a 1,92. L'Over prevale di pochissimo a 1,83, mentre un esito con meno di tre reti è visto a 1,86. Tra i risultati esatti in pole c'è l'1-1 a 6,70, seguito dallo 0-1 a quota 7 e dallo 0-2 fissato a 8, così come il successo per 1-2 sempre a favore del Milan.

Mercoledì è il momento dell'Inter, che con il Viktoria Plzen può chiudere matematicamente la corsa agli ottavi con una giornata di anticipo, indipendentemente dal risultato del Barcellona. A San Siro quota rasoterra per il successo, proposto a 1,14. L'impresa dei cechi paga 19 la posta, mentre il pari è proposto da stanleybet.it a 7,50. Serata sulla carta semplice anche per il Napoli, già sicuro del passaggio del turno: contro i Rangers la vittoria sul campo amico del 'Maradona' è vista a 1,24, contro l'11 del segno 2. Alta anche la X, fissata a 6,20.

